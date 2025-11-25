İşitme Engelliler Milli Takımı Olimpiyat Şampiyonu

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Japonya’daki 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde Japonya’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:06
Finalde Japonya 2-1 mağlup edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Japonya’da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Japonya’yı 2-1 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Ay-Yıldızlıların gollerini 5. ve 18. dakikalarda Mert Ali Özen atarken, Japonya’nın golünü Hayashi kaydetti.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, şampiyonlukla ilgili olarak şunları söyledi: "Millilerimizin o inancını her zaman gözlerinden okuyorduk. Ne olursa olsun bu inancın, bu azmin zaferi getireceğinden emindik. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olmak üzere TFF 1. Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz’a, Engelli Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ural Aküzüm’e teşekkür ediyorum. Riva’daki kamplarda da Milli Takım’la birlikte olup her defasında desteklerini gösterdiler".

Vural, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu adına olimpiyat şampiyonluğu nedeniyle İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte teknik direktör Ramazan Karacif, futbolcular ve tüm teknik heyeti tebrik etti ve "Bu olimpiyat şampiyonluğunun hem ülkemiz hem de engelli futbolunun dünyadaki değerinin anlaşılması adına çok önemli bir başarı kıstası olduğunu unutmamak gerekir" diye konuştu.

