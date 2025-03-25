İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi ve madalya sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:03
İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Yapıldı

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirildi. Müsabakalar kapsamında erkekler ve kadınlar dörder sıklette mücadele etti.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, sporcular poomsae kategorisinde de yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda altın madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi:

Kadınlar Kategorisi

  • 49 kilo: Gözde Şahinbaz
  • 57 kilo: Zerda Polat
  • 67 kilo: Didem Kirazcı
  • +67 kilo: Öykü Çelik

Erkekler Kategorisi

  • 58 kilo: Muhammed Burak Ekinci
  • 68 kilo: Nazmi Buğra Ercan
  • 80 kilo: Ahmet Hakan Tuna
  • +80 kilo: Batuhan Şimşek

Poomsae Kategorisi

  • Erkekler ferdi 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran
  • Kadınlar ferdi 12 yaş ve üzeri: Türkan Teke
  • Çiftler 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran - Türkan Teke

Bu önemli organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform oldu.

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