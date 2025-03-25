İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da Yapıldı

İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirildi. Müsabakalar kapsamında erkekler ve kadınlar dörder sıklette mücadele etti.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, sporcular poomsae kategorisinde de yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda altın madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi:

Kadınlar Kategorisi

49 kilo: Gözde Şahinbaz

Gözde Şahinbaz 57 kilo: Zerda Polat

Zerda Polat 67 kilo: Didem Kirazcı

Didem Kirazcı +67 kilo: Öykü Çelik

Erkekler Kategorisi

58 kilo: Muhammed Burak Ekinci

Muhammed Burak Ekinci 68 kilo: Nazmi Buğra Ercan

Nazmi Buğra Ercan 80 kilo: Ahmet Hakan Tuna

Ahmet Hakan Tuna +80 kilo: Batuhan Şimşek

Poomsae Kategorisi

Erkekler ferdi 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran

Yusuf Şiyar Kıran Kadınlar ferdi 12 yaş ve üzeri: Türkan Teke

Türkan Teke Çiftler 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran - Türkan Teke

Bu önemli organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform oldu.