İskenderunspor'un Yeni Transferi Berat: Hedefim Gelişip Avrupa'ya Açılmak

İskenderunspor, Galatasaray'ın altyapısından transfer ettiği 19 yaşındaki Berat Yılmaz ile önemli bir adım attı. Genç yıldız, kendini geliştirmek ve önemli maçlarda yer almak için sabırsızlanıyor.

Kulüp tesislerinde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Berat, Galatasaray altyapısında edindiği deneyimlerin kendisi için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. "Her sporcu gibi benim de amacım gelecekte A takımda süre bulmak. Yurt dışı hedeflerim de var," dedi.

İskenderunspor'da başarılı bir performans sergileyeceğine inanan Yılmaz, şunları ifade etti: "Çok sayıda maç oynayıp kendimi geliştirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak ve ligde playoff'lara kalmak istiyorum." Ayrıca, 5 Şubat'ta oynayacakları Trabzonspor maçına hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Berat, "Koşan ve mücadeleci bir oyuncu olduğum için takıma çok şey katabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla iyi kaynaştık ve umuyorum ki, iyi futbol oynayıp önemli başarılar elde edeceğiz," diyerek heyecanını dile getirdi.

Berat, kendisini İtalya'nın Seri A takımlarından Milan'da forma giyen Tijjani Reijnders'e benzettiğini de ekleyerek, başarılı futbolcuları izleyerek öğrenmeye çalıştığını belirtti.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat ise Berat'ın kadroya katılmasını önemli bir transfer olarak değerlendirerek, "Yaşına bakmayın, gelişimi çok iyi. İleride çok büyük yetenek olduğu görülecektir. 2-3 yıl içinde Galatasaray'da oynayacak ve Avrupa'ya gidecek,” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor. İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor. İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.