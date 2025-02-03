DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,91 0,88%
ALTIN
3.235,93 -0,32%
BITCOIN
3.451.191,92 1,95%

İskenderunspor'un Yeni Transferi Berat: Hedefim Gelişip Avrupa'ya Açılmak

İskenderunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Berat Yılmaz, gelişim hedeflerini ve takım hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:20
İskenderunspor'un Yeni Transferi Berat: Hedefim Gelişip Avrupa'ya Açılmak

İskenderunspor, Galatasaray'ın altyapısından transfer ettiği 19 yaşındaki Berat Yılmaz ile önemli bir adım attı. Genç yıldız, kendini geliştirmek ve önemli maçlarda yer almak için sabırsızlanıyor.

Kulüp tesislerinde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Berat, Galatasaray altyapısında edindiği deneyimlerin kendisi için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. "Her sporcu gibi benim de amacım gelecekte A takımda süre bulmak. Yurt dışı hedeflerim de var," dedi.

İskenderunspor'da başarılı bir performans sergileyeceğine inanan Yılmaz, şunları ifade etti: "Çok sayıda maç oynayıp kendimi geliştirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak ve ligde playoff'lara kalmak istiyorum." Ayrıca, 5 Şubat'ta oynayacakları Trabzonspor maçına hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Berat, "Koşan ve mücadeleci bir oyuncu olduğum için takıma çok şey katabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla iyi kaynaştık ve umuyorum ki, iyi futbol oynayıp önemli başarılar elde edeceğiz," diyerek heyecanını dile getirdi.

Berat, kendisini İtalya'nın Seri A takımlarından Milan'da forma giyen Tijjani Reijnders'e benzettiğini de ekleyerek, başarılı futbolcuları izleyerek öğrenmeye çalıştığını belirtti.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat ise Berat'ın kadroya katılmasını önemli bir transfer olarak değerlendirerek, "Yaşına bakmayın, gelişimi çok iyi. İleride çok büyük yetenek olduğu görülecektir. 2-3 yıl içinde Galatasaray'da oynayacak ve Avrupa'ya gidecek,” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi...

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor. İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi...

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor. İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu Transfer Etti
2
Kick Boks ile Kilo Vedim, Birinci Oldum: Mesut Tatlıcan'ın Başarı Hikayesi
3
Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e Konuk Oluyor
4
Phoenix Mercury, Sevgi Uzun'u Takasla Kadrosuna Kattı
5
BKT Avrupa Kupası'nda Son Haftanın Heyecanı: Bahçeşehir Koleji Çeyrek Finalde!
6
Morata, Galatasaray Tarihinde 208. Yabancı Futbolcu Oldu
7
Nuri Şahin'in Borussia Dortmund Dönemi Sona Erdi

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor