Ismail Jakobs: Yeni Hedefimiz Şampiyonluk

Galatasaray'ın Yeni Transferi Ismail Jakobs'tan Açıklamalar

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Galatasaray'a katılan 25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti. Jakobs, Senegal milli takımıyla Malavi'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum. Hedefimiz elbette şampiyonluk ve Avrupa kupasında maksimum başarı sağlamak. Şimdiye kadar işlerimiz yolunda gidiyor," dedi.

Karşılaşma Sonrası Değerlendirmeler

Son iki maçta alınan beraberliklerin üzücü olduğunu söyleyen Jakobs, "Yine de ligde lideriz ve şikayet edecek bir durum yok," ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Transfer Süreci

Almanya'nın Köln kentinde doğan Jakobs, Türkiye'ye transfer olmasının kariyeri açısından olumsuz olmadığını vurgulayarak, "Galatasaray, uluslararası düzeyde tanınan büyük bir kulüp. Burada kendimi rahat hissediyorum. Almanya ve Fransa'dan sonra Türkiye'yi tercih etmemi destekleyen pek çok insan var," dedi.

Sakatlık İddialarına Yanıt

Son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt veren Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım yönündeki iddialar gerçek değil. Gayet iyiyim," dedi. Jakobs'un bu açıklamaları, taraftarlarını rahatlatmış durumda.