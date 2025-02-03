İsmail Kartal'ın Persepolis'i Al Hilal ile Mücadele Edecek

İsmail Kartal'ın Persepolis'i Al Hilal ile Sınanacak

Türk teknik adam İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşı karşıya geliyor.

Yarın gerçekleştirilecek olan bu zorlu mücadele, Riyad’da yer alan Kingdom Arena'da gerçekleştirilecek ve saat 21.00'de başlayacak.

İsmail Kartal’ın ekibi Persepolis, şimdiki lig performansında 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 6 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Öte yandan, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Batı Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 16 puanla ikinci sırada konumlanıyor.