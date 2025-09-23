İsmet Akpınar: Türkiye EuroBasket 2025'i Almanya'dan Daha Çok Hak Etti

Bahçeşehir Koleji'nin Türk asıllı Alman oyun kurucusu İsmet Akpınar, A Milli Takımın EuroBasket 2025 performansını övdü ve Türkiye'nin turnuvayı kazanmaya hak ettiğini ifade etti. Akpınar, kulübün hedefleri ve yeni transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Medya gününde değerlendirmeler

Akpınar, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine konuştu. Geçen sezon BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynadıklarını hatırlatan İsmet, kulüp hedeflerini net biçimde dile getirdi: 'Bahçeşehir Koleji, geçen sezonu başarılı bir şekilde bitirdi. Hedeflerimiz, bu sene daha yüksek. BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de yarı final veya finale yükselmek istiyoruz.'

Lig ve sezon hedefleri

30 yaşındaki oyun kurucu, Lig kalitesinin her yıl arttığını vurguladı: 'Basketbol Süper Ligi, her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Takımlar, her geçen yıl daha rekabetçi oluyor. Ligde yer alan takımlar da her geçen yıl daha fazla para harcıyor. Bahçeşehir Koleji, geçen sene Avrupa Kupası'nda yarı final oynadı. Fenerbahçe Beko da Basketbol Avrupa Ligi'ni kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde sürekli kalite artıyor.' Normal sezonun önemine dikkat çeken Akpınar, saha avantajı için adım adım ilerlemek istediklerini belirtti.

Marko Barac ve yeni kadro

Takımın yeni başantrenörü Marko Barac ile ilgili görüşlerini paylaşan Akpınar, 'Marko Barac, çok genç bir hoca. Kendisi, çok istekli ve hırslı birisi. Basketbolu çok iyi biliyor. Teknik ekiple beraber çok iyi bir kadro kurdular. İnşallah onunla birlikte çok güzel ve başarılı bir sezon geçireceğiz.' dedi. Yeni transferleri de değerlendiren deneyimli oyuncu, 'Tüm takım çok yetenekli. Oyun kuruculardan pivotlara kadar NBA ve Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş oyuncularımız var. Çok yetenekli bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025 yorumu

Bir dönem Almanya Milli Takımı formasını da giymiş olan İsmet, finalde Almanya ile karşılaşmalarına da değindi: 'Almanya Milli Takımı'nda çok fazla arkadaşım var. Türkiye Milli Takımı'nda da çok fazla arkadaşım var. Finalde çok arada kaldım.' Türkiye'nin turnuvadaki performansını öven Akpınar, 'Türkiye'nin performansı çok iyiydi. Türkiye, turnuvanın en iyi ve formda takımıydı. Gerçekten turnuvayı kazanmayı hak etmişlerdi. Son dakikalarda yaşananlardan dolayı kupayı kazanamadılar. Bu genç kadro ile gelecek turnuvalarda altın madalya kazanırlar. Türkiye, bu altın madalyayı hak ediyor.' şeklinde konuştu ve ileriki turnuvalar için ümitli olduğunu belirtti.