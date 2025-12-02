ISONEM, Göztepe'nin stadyum isim sponsoru oldu

Göztepe ile ISONEM arasında stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı; Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi bundan böyle ISONEM Park adıyla anılacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:11
Göztepe Spor Kulübü, İzmir merkezli ve 120’den fazla ülkeye su yalıtım teknolojileri ihracatı yapan ISONEM ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Lansman ve yeni isim

ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, ISONEM Park adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezinin stadyum isim sponsoru oldu. İSONEM Park’ta düzenlenen lansmana Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe CEO’su Kerem Ertan, ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ve ISONEM CEO’su Erim Kurt katıldı.

Kerem Ertan’ın açıklaması

Lansmanda açıklamalarda bulunan Göztepe CEO’su Kerem Ertan, ISONEM’in 23 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 5 kıtada 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptığını ifade ederek, "Türkiye’yi kendi sektöründe en iyi şekilde temsil eden ISONEM ile birlikte Göztepe olarak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin adını ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi haline dönüşecek ve bundan sonra inşallah Avrupa kupalarında katılım için oynayacağımız maçların yeni ev sahibi ISONEM Park olacak" dedi.

Kubilay Kurt: Taraftara övgü

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ise ailecek Göztepeli olduklarını belirterek sponsor oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi. Kurt, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüyle bahsederek, "Dünyada hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız. Ailece gelirler. Çoluk çocuk, yaşlı hepsi bu stadın tribünlerinde takımına destek olurlar. Biz de bu takıma, İzmir’e nasıl destek oluruz diye düşündük ve böyle bir karar aldık. Temennim o ki inşallah Avrupa’da da top koştururuz bu sene" ifadelerini kullandı.

Erim Kurt: İşbirliğinin karşılıklı kazanım olacağı beklentisi

ISONEM CEO’su Erim Kurt ise Türkiye genelindeki altyapı ve ihracat tecrübelerine vurgu yaparak, "İşimiz dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında 6 bini aşkın altyapılarımızla bayi ağımızla ve 120’den fazla bugüne kadar yaptığımız ihracatımızla ve bunların 55 tanesinde doğrudan lokal yerli distribütörlerimiz olması dolayısıyla dünyanın bir birçok farklı yerlerinde bulunduk. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunduk. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz ki İzmir, Türkiye’nin en büyük ve en güzel şehirlerinden bir tanesi. Hatta bana göre dünya çapında. Dolayısıyla bu güzel şehir güzel bir temsili hak ediyor ve Göztepe bütün branşlarıyla bu temsili başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Biz de bu noktada, Göztepe’ye hem destek olmak hem de katkı sağlamak için neler yapabiliriz diye Göztepe ISONEM olarak güzel bir işbirliğine girdik. Göztepe’nin ISONEM’e katacağı çok şey olduğunu biliyoruz. İnşallah ISONEM’de Göztepe’ye uğur getirir, şans getirir" diye konuştu.

