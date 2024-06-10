Bist 100
10.025,83 1%
DOLAR
32,41 0,33%
EURO
34,87 0%
ALTIN
2.388,04 0,74%

İspanya futbolunda ırkçılığa karşı tarihi bir adım: Hapis cezası

İspanya futbolunda ırkçılığa karşı ilk kez hapis cezası verildi. Valencia taraftarlarından Vinicius Junior’a karşı ırkçı söylemlerde bulunan 3 kişi, 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı

Yayın Tarihi: 10.06.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:29
İspanya futbolunda ırkçılığa karşı tarihi bir adım: Hapis cezası

Irkçılık davasında karar açıklandı: İspanya futbolunda bir ilk hapis cezası

İspanya’nın en üst düzey futbol ligi LaLiga’da, 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında tribünlerden Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior’a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa 8’er ay hapis cezası verdi. Bu karar, İspanya futbolunda ırkçılığa karşı verilen ilk hapis cezası olarak tarihe geçti.

Sanıklardan Özür

Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar, Vinicius, LaLiga ve Real Madrid’den özür diledi ve yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etti.

LaLiga Başkanı’ndan Açıklama

LaLiga Başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından bir açıklama yaptı. Tebas, “Bu karar, İspanya’da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius’un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu karar, İspanya futbolunda ırkçılığa karşı atılan önemli bir adım olarak görülüyor ve diğer liglere de örnek teşkil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Emekli kök maaşı 8 bin TL altı olanlar eyvah! SGK uzmanı kara haberi verdi

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor