İspanya futbolunda ırkçılığa karşı tarihi bir adım: Hapis cezası

Irkçılık davasında karar açıklandı: İspanya futbolunda bir ilk hapis cezası

İspanya’nın en üst düzey futbol ligi LaLiga’da, 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında tribünlerden Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior’a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa 8’er ay hapis cezası verdi. Bu karar, İspanya futbolunda ırkçılığa karşı verilen ilk hapis cezası olarak tarihe geçti.

Sanıklardan Özür

Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar, Vinicius, LaLiga ve Real Madrid’den özür diledi ve yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etti.

LaLiga Başkanı’ndan Açıklama

LaLiga Başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından bir açıklama yaptı. Tebas, “Bu karar, İspanya’da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius’un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu karar, İspanya futbolunda ırkçılığa karşı atılan önemli bir adım olarak görülüyor ve diğer liglere de örnek teşkil ediyor.