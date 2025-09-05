DOLAR
41,25 -0,22%
EURO
48,38 -0,56%
ALTIN
4.766,41 -1,61%
BITCOIN
4.572.659,95 -0,45%

İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geldi; maç 7 Eylül Pazar 21.45'te.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:35
İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak

İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı, Konya'ya ulaştı.

Geliş ve konaklama

Takım, Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na geldi ve buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Maç bilgileri

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya, Konya'ya geldi. Futbolculardan Lamine Yamal da kafilede yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak...

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı
3
18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)
4
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
5
İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak
6
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
7
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire