İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak

İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı, Konya'ya ulaştı.
Geliş ve konaklama
Takım, Bulgaristan'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na geldi ve buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Maç bilgileri
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
