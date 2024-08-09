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İspanya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyatlarında erkek futbol finalinde İspanya, Fransa'yı uzatma bölümünde geçerek altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:15
İspanya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol finali büyük bir mücadeleye sahne oldu. Uzatma dakikalarında Fransa'yı mağlup eden İspanya, altın madalyanın sahibi oldu.

Parc des Princes'deki Final Maçı

Müsabaka, Parc des Princes stadyumunda gerçekleşti. İlk yarıda Fransa, Enzo Millot'un 11. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak İspanya, Fermin Lopez ile 18. dakikada eşitliği sağladı ve ardından 25. dakikada öne geçmeyi başardı. İlk yarının sonunda İspanya, Alex Baena ile farkı ikiye çıkararak devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci Yarının Dramı

İkinci yarıda Fransa pes etmedi. Maghnes Akliouche 79. dakikada ve Jean-Philippe Mateta 90+3. dakikada penaltı ile skoru eşitledi ve maçın normal süresi 3-3 sona erdi.

Uzatma Dakikalarında İspanya'nın Gücü

Uzatmalara giden oyun, Sergio Camello’nun 100. dakikada attığı golle İspanya’yı öne taşıdı. Sadece 1 dakika sonra, Camello bir gol daha atarak skoru 5-3’e getirdi. Finalde İspanya, Fransa’yı 5-3 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Başarılar ve Tarihsel Bir Gerçek

Bu zafer, İspanya'nın hem Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) hem de olimpiyat oyunlarını kazanan ikinci ülke olmasını sağladı. Fransa, 1984 yılında EURO'yu kazanırken, aynı yıl Los Angeles Olimpiyatları'nda da altın madalyayı elde etmişti. Daha önce, 1924 yılında Uruguay ve 2000 yılında Kamerun, benzer başarılar elde etmişti.

Bu büyük başarı, İspanya futbolunun uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

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