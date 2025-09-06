İspanya Türkiye Maçı Hazırlıklarını Tamamladı | 2026 Dünya Kupası Elemeleri

İspanya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak İspanya Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi idmanlarını sona erdirdi. Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, maç hazırlıklarını MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yürüttü.

Antrenmanın basına açık bölümü

Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman, De la Fuente'nin saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından başladı. Basına açık bölümde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Kapalı bölümde taktik çalışmalar

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise teknik heyetin Türkiye karşılaşmasına yönelik taktik çalışmaları yaptığı belirtildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından takım maç saatini beklemeye geçti.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.