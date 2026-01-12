Bursa'lı Poyraz Kalender Türkiye Şampiyonu: 2025 50cc Mini Sıfır

Bursa'nın Mudanya ilçesinden Poyraz Kalender, Türkiye Motokros Şampiyonası 2025-50cc Mini Sıfır kategorisinde şampiyon oldu; ödülünü İzmir'de aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:50
Bursa'nın Mudanya'sından Türkiye Şampiyonu: Poyraz Kalender

Poyraz Kalender, Bursa'nın Mudanya ilçesinden Türkiye Motokros Şampiyonası 2025-50cc Mini Sıfır kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Azmi ve pistteki performansıyla dikkat çeken genç sporcu, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı başarıyı İzmir'de düzenlenen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ödül töreninde aldığı kupa ile taçlandırdı.

Ödül töreninde Türk motosiklet sporunun efsane isimleriyle aynı sahneyi paylaşan Kalender, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak ile birlikte ödül aldı.

"Bu daha başlangıç"

Poyraz Kalender duygularını şöyle aktardı: "Hayalim motor sürmek, yarışmak ve dünya şampiyonlarının yanında olmak. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi isimlerle aynı ortamda bulunmak bile benim için çok büyük bir mutluluk. Bu, hayalimin başlangıcı. Çok çalışacağım, daha yüksek yerlere gelmek için çabalayacağım inşallah."

Kenan Sofuoğlu'ndan övgü

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise genç sporcuların potansiyeline vurgu yaparak, "Bu yaşta şampiyon olmak büyük bir başarı. Yeteneğin yanında disiplin ve aile desteği çok önemli. Biz bu çocukların her zaman yanındayız" dedi.

Poyraz Kalender'in başarısının, Türk motokrosuna yeni umutlar kattığı vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları