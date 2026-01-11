Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi
Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.
Maç Detayları
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Fenerbahçe Kadrosu ve Skor Dağılımı
Fenerbahçe: Silva 17, De Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Bahçeşehir Koleji Kadrosu
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 8, Flynn 4, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5
Başantrenör: Marko Barac
Periyot Skorları
1. Periyot: 23-16
Devre: 54-24
3. Periyot: 70-43
