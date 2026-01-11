Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 yenerek liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:52
Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi

Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ederek ligde liderliğe yükseldi.

Maç Detayları

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Kadrosu ve Skor Dağılımı

Fenerbahçe: Silva 17, De Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bahçeşehir Koleji Kadrosu

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 8, Flynn 4, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5

Başantrenör: Marko Barac

Periyot Skorları

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 15. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, SAHASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’Nİ 89-58...

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 15. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, SAHASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’Nİ 89-58 MAĞLUP ETTİ. BU SONUÇLA SARI-LACİVERTLİ EKİP LİDERLİĞE YÜKSELDİ.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 15. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, SAHASINDA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’Nİ 89-58...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe 89-58 Bahçeşehir Koleji — Liderliğe Yükseldi
2
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
3
TFF 3. Lig: Amasyaspor - Giresunspor 2-2
4
Antalya Kemer'de Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Serbest Stil Sona Erdi
5
Uğur Uçar: Bu takımı Süper Lig’e çıkarmak için çalışacağız
6
Servet Çetin: "1 kenar, 1 orta saha ile daha iyi takım oluruz"
7
İbrahim Üzülmez: "Yabancı Oyuncuyu Limon Gibi Sıkmak Lazım" — Iğdır FK Sarıyer Maçı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları