Mersin, Uluslararası Spor Organizasyonlarının Merkezi Oluyor

Mersin, uluslararası spor etkinliklerinin merkezi haline geldi

Mersin, sporun ve sporcunun kenti kimliğini 2025 yılında da pekiştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kurslar ve projeler binlerce sporseveri bir araya getirdi. Belediye, 2026 için çıtayı daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.

2025'te öne çıkan organizasyonlar

2025 yılı boyunca Mersin'de; 7. Tour of Mersin, U11-U12 Futbol Şenliği, 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Futbol Turnuvası, Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 39. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 4. Kilikya Ultra Maratonu, 4. Kleopatra Bisiklet Festivali, Uluslararası 8. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 9. Uluslararası Satranç Turnuvası ve 7. Uluslararası Mersin Maratonu gerçekleştirildi. Yılın son organizasyonu olan 7. Uluslararası Mersin Maratonu ile Türkiye’nin en hızlı maraton derecesi bir kez daha kırılırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 yılını rekorla kapattı.

Sporcuya ve kulüplere milyonlarca liralık destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden 294 sporcu ve antrenör ile 260 spor kulübüne, toplam 20 milyon 781 bin 246 lira nakdi destek sağladı. Büyükşehir, sporcu ve antrenörlere düzenli nakdi ödül veren Türkiye’deki sayılı belediyeler arasında yer alıyor.

Sporbüs ile gençlere erişim

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spora erişimini sağlamak amacıyla sürdürülen Sporbüs Projesi kapsamında, 300’ü aşkın mahallede yaklaşık 30 bin çocuğa spor imkanı sunuldu. Başarılı çocuklar spor kulüplerine yönlendirilerek spor hayatlarına destek verildi.

Ücretsiz kurslar ve su sporlarında ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7'den 77'ye herkese spor imkanı sunmak amacıyla yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk, taekwondo, masa tenisi ve pilates gibi branşlarda ücretsiz kurslar açtı. 2024 yılında hizmete giren Babil Su Sporları Merkezi ise kano, sörf, kürek ve SUP sporlarıyla yoğun ilgi gördü.

2026'ya yönelik yatırımlar

Kent genelinde sporu yaygınlaştırma hedefiyle Toroslar Spor Park ve Çocuk Kampüsü hayata geçirilirken, Macit Özcan Spor Tesisleri yenilenerek kulüplerin kullanımına açıldı. Tadilatı süren Aziz Sancar Spor Kompleksi ile birlikte; Tarsus Çukurova Spor Salonu, Tarsus Spor Park, MBB Spor Tesisleri Tarsus Altaylılar Yerleşkesi ve Toroslar Engelsiz Yaşam ve Spor Kompleksinin 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yetkiliden değerlendirme

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 2025 yılının spor açısından dolu dolu geçtiğini belirterek, "Türkiye’de kendi imkanlarıyla en çok uluslararası organizasyon yapan belediyeyiz. 2025 yılında 8 uluslararası organizasyona imza attık" dedi. Taşkın, Mersin Maratonu'nun dünya çapında bir marka haline geldiğini, maratonun Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alındığını ve dünya genelindeki 203 maraton arasında 49’uncu sırada yer aldığını ifade etti. Taşkın ayrıca, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporda da çıtayı her yıl biraz daha yukarı taşıyoruz" diye konuştu.

SPORUN VE SPORCUNUN KENTİ OLARAK ÖNE ÇIKAN MERSİN’DE, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA BİNLERCE SPORSEVERİ BİR ARAYA GETİRDİ.