İstanbul Başakşehir'den Sosyal Sorumluluk Protokolü

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden Önemli Adım

İstanbul'un turuncu-lacivertli takımı, başta Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerle iş birliği yaparak sosyal sorumluluk alanında önemli bir protokole imza attı.

"Temiz Toplum, Temiz Tribün" Projesi

Başakşehir Futbol Kulübü, "Temiz Toplum, Temiz Tribün" sloganıyla, ilçe genelindeki okullarda toplumsal değerleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla bir protokol imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte, Başakşehir'deki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin;

Zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması,

Sporun tabana yayılması,

Spor seyircisi kültürünün geliştirilmesi,

Gençlerin sosyal hayata daha fazla katılması,

Aileleriyle birlikte spor etkinliklerini takip ederek kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olunması

amaçlanmaktadır.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokol imza töreninde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve Başakşehir Belediyesi İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Selim Çelebi gibi önemli katılımcılar yer aldı.