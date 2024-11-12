İstanbul Başakşehir'in Modern Futbol Akademisi: Geleceği Şekillendiriyor

Türkiye'nin en yeni futbol akademisi: Mahmut Tekdemir

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, modern akademisiyle geleceğe daha iddialı bakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta açılışı yapılan akademi, 65 bin metrekare bir alana yayılıyor. Real Madrid ve Manchester City kulüplerinden esinlenerek hayata geçirilen proje, 20 yıl Başakşehir forması giymiş olan Mahmut Tekdemir'in ismini taşıyor.

İleriye Dönük Vizyon

Üç futbol sahası ve üç mini futbol sahasıyla beraber, 50 futbolcunun konaklayabildiği modern tesisler, yatakhane, fitness salonu, 15 soyunma odası, 250 kişilik yemekhane ve 800 araç kapasiteli otopark içermektedir.

Çağdaş Atan: “Bir oyuncu üretim fabrikası”

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, akademinin açılışında gururlu olduğunu ifade ederek, “Modern bir kompleksin ülke futboluna kazandırılması, Başakşehir vizyonuna çok yakışan bir durum. Gelecekte burada 2 oyuncumuz A takımda oynamaya başladı. Bunu artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, altyapı ve A takım arasında benzer oyun planlarının uygulanacağına dikkat çekti.

Altyapıdan A Takıma Geçiş Kolaylığı

Atan, altyapıdaki oyuncuların A takım oyuncularını izleyerek motive olduklarını belirtirken, “Burada A takımda rol model aldıkları ağabeylerini yakından görebiliyorlar.” dedi.

Altyapıdan Yetişen Başarılı İsimler

Başakşehir altyapısından yetişen Hamza Güreler, tesislerin Balat’tan Başakşehir’e taşınmasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurgularken, “Kardeşlerimiz burada sefasını sürecekler.” dedi. 19 yaşındaki Deniz Dilmen de altyapının kalitesinin kendilerini geliştireceğini ifade etti.

Altyapıya Verilen Önem Arttı

Başakşehir Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, “İlk 10 senede başarı odaklıydık ama şimdi altyapıya daha çok önem veriyoruz. Altyapı olmadan ilerlemek imkansız.” dedi. Ayrıca, akademinin 330 bin metrekarelik alan içerisinde yer aldığını belirtti.

Marco Pezzaiuoli'nin Vizyonu

Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, akademinin Türkiye’deki en iyi tesislerden biri olduğunu belirtti ve “Amacımız, burada A takıma oyuncular yetiştirmek ve Milli Takım’a katkı sağlamak.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni akademisiyle geleceğe daha iddialı bakıyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni akademisiyle geleceğe daha iddialı bakıyor.