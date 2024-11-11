İstanbul'da Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası Heyecanı

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası, İstanbul'da, Yeditepe Motokros Parkuru'nda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, yarışlar Engin Kır anısına düzenlendi ve sporcular iki etap halinde kupa mücadelesi verdiler.

Dereceye Giren Takımlar

Yarışların sonuçlarına göre, Türkiye takımları birinci, Bulgaristan ikinci ve Romanya üçüncü sırayı elde ederek dikkat çekti.

MX Sınıfı Başarıları

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi ikinci ve Zoran Karanfilovski (MK Motori) üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Ayrıca, 85cc sınıfında Efe Okur ikinci, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı ikinci sırayı alırken, aynı sınıfta Murat Başterzi sezonu üçüncülükle kapattı.

Türkiye Kayo Motokros Şampiyonası da Yapıldı

Yarışmanın yanı sıra, Türkiye Kayo Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı da aynı parkurda düzenlendi. Organizasyonda, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi (SS100) ikinci, Eray Esentürk (SS100) ise üçüncü oldu.

Ödüller Takdim Edildi

Dereceye giren sporcular, kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa'dan aldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.