DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,74 0,26%
ALTIN
2.949,68 0,68%
BITCOIN
2.798.161,47 -2,85%

İstanbul'da Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası Heyecanı

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi, Türkiye takımları başarı gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:12
İstanbul'da Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası Heyecanı

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası İstanbul'da Yapıldı

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası, İstanbul'da, Yeditepe Motokros Parkuru'nda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, yarışlar Engin Kır anısına düzenlendi ve sporcular iki etap halinde kupa mücadelesi verdiler.

Dereceye Giren Takımlar

Yarışların sonuçlarına göre, Türkiye takımları birinci, Bulgaristan ikinci ve Romanya üçüncü sırayı elde ederek dikkat çekti.

MX Sınıfı Başarıları

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi ikinci ve Zoran Karanfilovski (MK Motori) üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Ayrıca, 85cc sınıfında Efe Okur ikinci, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı ikinci sırayı alırken, aynı sınıfta Murat Başterzi sezonu üçüncülükle kapattı.

Türkiye Kayo Motokros Şampiyonası da Yapıldı

Yarışmanın yanı sıra, Türkiye Kayo Motokros Şampiyonası'nın 4. ayağı da aynı parkurda düzenlendi. Organizasyonda, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı (SS100) birinci, Murat Başterzi (SS100) ikinci, Eray Esentürk (SS100) ise üçüncü oldu.

Ödüller Takdim Edildi

Dereceye giren sporcular, kupalarını Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa'dan aldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'nın Buz Pateni Yıldızı Selin Eren Hedefini Büyütüyor
2
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile karşılaşıyor
3
Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı
4
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
5
Ismail Jakobs: Yeni Hedefimiz Şampiyonluk
6
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Türkiye Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde İtalya'ya Yenildi

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak