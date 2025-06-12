İstanbul'da Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başladı

Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası İstanbul'da Açıldı

İstanbul, Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı. Bu önemli organizasyonda, Türkiye'den artistik ve ritmik cimnastik ilgisiyle 16 sporcu mücadele ediyor.

Rengül Çalar: "Bu Organizasyonda Yer Almaktan Mutluluk Duyuyoruz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Rengül Çalar, şampiyonanın ev sahipliğini yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ensar Kurt'un yönetimde olması bizim için onur verici, emekleri için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 33 sporcu ve 5 ülke bu organizasyonda yer alacak. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için mutluyuz. Ekibimizle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum," dedi.

Çalar, cimnastiğin, çocukların sosyal hayatta kendilerini bulmaları ve ifade etmeleri açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Bu anlamda elimizden geleni yapmaya hazırız. Tüm sporculara başarılar diliyorum," diyerek sözlerini noktaladı.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı. Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'den artistik ve ritmik cimnastik kategorilerinde 16 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Rengül Çalar, açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı. Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'den artistik ve ritmik cimnastik kategorilerinde 16 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Rengül Çalar, açıklamalarda bulundu.