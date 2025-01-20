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İstanbul'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltı süreci tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:29
İstanbul'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Terör Propagandası Operasyonu

İstanbul merkezli olarak 4 ilde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ve milli güvenliğe karşı tehdit oluşturan faaliyetlerin yürütüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya İfade Verdiler

Şüphelilerin, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmasıyla, tamamı tutuklama kararı aldı.

Soruşturma Detayları

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Medya HABER TV kanalının, Türk askerlerinin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına dair asılsız haberler yaptığı belirlenmişti. Ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde tecrit uygulandığı ve cezaevlerindeki tutuklulara işkence yapıldığı yönünde içeriklere de ulaşıldı.

Savcılık, kanalın yöneticileri ve yayıncılarına dair gerçekleştirdiği telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik takip sonrasında, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin gözaltına alınması için karar vermişti. Ekipler, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 6 şüpheliyi yakaladı.

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