İstanbul'da Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası — Kazananlar Belli Oldu

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nda 35 sporcu yarıştı; kazananlar ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı'nın açıklamaları.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:30
İstanbul, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon Inventist Akademi'de iki gün sürdü ve 35 sporcu mücadele etti.

Dereceler

Büyük kadınlar:
1. Viktoria Meshkova (Rusya)
2. Melis Pehlivan
3. Selin Manka

Büyük erkekler:
1. Muhammed Oğuz Kağanoğlu
2. Yury Takzhanov (Rusya)
3. Oğuz Işık

Federasyonun Değerlendirmesi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından milat olduğunu belirtti. Şenkaynağı, "Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

