İstanbul Gençlikspor, Ardventure Hentbol Süper Lig'de Ankara Hentbol'u 43-4 Yendi
Maç Sonucu ve Önemli Anlar
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Ankara Hentbol ile karşılaştı ve mücadeleden 43-4 galip ayrıldı.
Karşılaşma, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı. İlk yarı, konuk ekibin 20-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve İstanbul Gençlikspor ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.
Sahadan rahat bir şekilde galip ayrılan İstanbul Gençlikspor, ligdeki performansını sürdürürek 2'de 2 yaptı.