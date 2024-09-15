İstanbul Gençlikspor Çeyrek Finale Yükseldi

İstanbul Gençlikspor, Cizre Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:42
İstanbul Gençlikspor Çeyrek Finale Yükseldi

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

İstanbul Gençlikspor, Cizre Belediyespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma Detayları

AXA Sigorta Kupa Voley 3. grupta mücadele eden İstanbul Gençlikspor, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleşen maçta Cizre Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Maçta set sonuçları; 18-25, 25-23, 25-17 ve 28-26 şeklinde oluştu.

Böylece İstanbul Gençlikspor, 3. grubu ilk sırada tamamlayarak çeyrek finale hak kazanmış oldu. Organizasyonda grup maçları sona ererken, Arkas Spor ve Altekma da daha önce çeyrek finale adını yazdırmayı başarmıştı.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sıraya yerleşen Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto ekipleri, kupada çeyrek finalden oyuna başlayacaklar.

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