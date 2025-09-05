DOLAR
41,19 -0,2%
EURO
48,22 -0,22%
ALTIN
4.707,52 -0,36%
BITCOIN
4.625.809,27 -1,76%

İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek İstanbul Yarış Festivali'nde 19 yarış, uluslararası parkurlarda mücadele edecek safkanlarla hafta sonu gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:39
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor

İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor

Hafta sonu 19 yarış, uluslararası isimler piste çıkacak

At yarışında birbirinden değerli safkanların mücadele edeceği İstanbul Yarış Festivali, hafta sonu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklamasına göre, yarın ve 7 Eylül Pazar günü yapılacak festival programında toplam 19 yarış yer alıyor.

Programda UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi'Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR koşuları bulunuyor.

Şampiyon safkanların Veliefendi Hipodromu'nda boy göstereceği festivalin 1. gününde ilk koşu saat 17.15'te, 2. gününde ise ilk koşu startı saat 13.30'da verilecek.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
2
MKE'den Ankaragücü'ne Destek Bekleniyor: Başkan Gazi Ercüment Tekin'in Çağrısı
3
A Milli Takım Konya'da 9. randevuya hazırlanıyor: İspanya maçı öncesi özet
4
2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor
5
Michael Oliver, Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme Maçını Yönetecek
6
Dünya Atletizm Şampiyonası 2025: Türkiye'yi 20 Sporcu Tokyo'da Temsil Edecek
7
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası — 15 Ülkeden 400 Sporcu

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire