İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
Hafta sonu 19 yarış, uluslararası isimler piste çıkacak
At yarışında birbirinden değerli safkanların mücadele edeceği İstanbul Yarış Festivali, hafta sonu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklamasına göre, yarın ve 7 Eylül Pazar günü yapılacak festival programında toplam 19 yarış yer alıyor.
Programda UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi'Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR koşuları bulunuyor.
Şampiyon safkanların Veliefendi Hipodromu'nda boy göstereceği festivalin 1. gününde ilk koşu saat 17.15'te, 2. gününde ise ilk koşu startı saat 13.30'da verilecek.