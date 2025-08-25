İstanbulspor 1-1 Manisa FK

Trendyol 1. Lig - 3. Hafta Kapanışı

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile Manisa FK karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla her iki takım da ligde eşit puan alarak sahadan ayrıldı.