İstanbulspor'da Barış Kanbak Dönemi: 5 Yıllık İmza

İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Barış Kanbak'ı getirdi; Aralık 2025'ten itibaren geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:25
İstanbulspor'da Barış Kanbak Dönemi: 5 Yıllık İmza

İstanbulspor'da Barış Kanbak dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlüğe Barış Kanbak'ı getirdi.

Beş yıllık sözleşme Aralık 2025'ten itibaren

Kulübün açıklamasında, Teknik Direktör Barış Kanbak ile Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yönetim, Kanbak'a hoş geldin dileklerini iletti ve birlikte nice başarılar temenni etti.

Barış Kanbak, daha önce Kasımpaşa Kulübü'nde çeşitli pozisyonlarda görev aldı; bu sezon ise Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.

Teknik direktörlük koltuğu, Mustafa Alper Avcı'dan boşalmıştı ve Kanbak bu görevi devraldı.

TRENDYOL 1. LİG EKİBİ İSTANBULSPOR, MUSTAFA ALPER AVCI'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE...

TRENDYOL 1. LİG EKİBİ İSTANBULSPOR, MUSTAFA ALPER AVCI'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GENÇ ANTRENÖR BARIŞ KANBAK'IN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü'nden Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Çocuklarla Antrenman
2
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 4-1 Muş SK
3
Kayseri Okul Sporları: Genç Erkekler Voleybol A İl Birinciliği — Özel İmge Koleji Şampiyon
4
TÜSF Türkiye Voleybol Şampiyonası: Eleme Müsabakaları Tamamlandı
5
Açık Alan Hokeyi Süper Lig Play-Off Final Maçları Antalya'da Başladı
6
Türkiye Kayak Federasyonu, Dünya Sıralamasında İlk 30 Hedefliyor
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Khelif Krizi: Boks Mücadelesinde Oyun Dışı Kalma İddiası

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde