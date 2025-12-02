İstanbulspor'da Barış Kanbak Dönemi: 5 Yıllık İmza

İstanbulspor'da Barış Kanbak dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlüğe Barış Kanbak'ı getirdi.

Beş yıllık sözleşme Aralık 2025'ten itibaren

Kulübün açıklamasında, Teknik Direktör Barış Kanbak ile Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yönetim, Kanbak'a hoş geldin dileklerini iletti ve birlikte nice başarılar temenni etti.

Barış Kanbak, daha önce Kasımpaşa Kulübü'nde çeşitli pozisyonlarda görev aldı; bu sezon ise Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.

Teknik direktörlük koltuğu, Mustafa Alper Avcı'dan boşalmıştı ve Kanbak bu görevi devraldı.

