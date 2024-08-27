İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 ile Geçti

İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u Farklı Geçti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımın performansıyla ilgili olumlu yorumlarda bulundu.

Korkmaz: "Oyun Kimliğimizle Öne Çıkıyoruz"

Korkmaz, "Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." şeklinde konuştu. Maç öncesi Şanlıurfaspor'un savunma anlayışını tahmin ettiklerini belirten Korkmaz, "Lig boyunca birçok zorlu rakiple karşılaşacağız, bu nedenle hazır olmamız önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Diarra'nın Başarısı

Maçın 63. dakikasında oyuna dahil olan Diarra'nın 90+6. dakikada attığı golü de değerlendiren Korkmaz, şu açıklamaları yaptı:

"Diarra, burada üniversite öğrencisi olarak yer alıyor ve futbol akademisi geçmişi var. Üç haftadır bizimle antrenman yapıyor ve bugün sahada gol atarak bize büyük bir katkı sağladı."

Sözeri: "Zamanla Daha İyi Olacağız"

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ise, takımın geç kurulduğunu vurguladı. Sözeri, "Biz yeni bir takımız ve geç kamp yaptık, bu elbette zorluklar yaratıyor. Oyuncularım elinden geleni yaptı ve onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Hakem Performansına Tepki

Sözeri, maçta hakem performansının iki takım tarafından da eleştirildiğini belirterek, "Hakemin performansını beğenmedim ve bu tür sorunların ligde devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İki takımın da hakem kararlarından memnun kalmadığını dile getiren Sözeri, "Bu noktada hakemlerin öz eleştiri yapması önemli." dedi.