Ivanovic: Kırmızı Kartın Ardından Fenerbahçe Çok Baskı Uyguladı

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Franjo Ivanovic, kırmızı kartın takım üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

"Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı" diyen 21 yaşındaki oyuncu, maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynadıklarını belirtti. Ivanovic, ikinci yarının daha zor geçtiğini vurgulayarak, "İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Gol yememek önemliydi bizim için."

Rövanş öncesi umutlu konuşan Ivanovic, "Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı. İç sahada avantajlı olduklarını vurgulayarak, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır." dedi.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif aldığı yönündeki soruya yanıt vermek istemeyen Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var." değerlendirmesinde bulundu.