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İzlanda-Türkiye Maçı Öncesi Beklentiler

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:36
İzlanda-Türkiye Maçı Öncesi Beklentiler

İzlanda-Türkiye Maçına Doğru

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, yarın oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında Türkiye'ye karşı yeni bir mücadeleye çıkacaklarını ifade etti. Hareide, maçın sonuçlarının Türkiye'deki karşılaşmadan farklı olacağını vurguladı.

Hareide'nin Açıklamaları

İzlanda'nın Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımın orta saha oyuncusu Johan Berg Gudmundsson ile birlikte hazır bulunan Hareide, "Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak." şeklinde konuştu.

Önemli Bir Karşılaşma

İzmir'deki mağlubiyetlerinin ardından, yarınki karşılaşmanın nasıl geçeceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Hareide, "İzlanda, kendi sahasında çok güçlü bir ekip. Türkiye ise Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri. B Ligi'nde kalmak için Türkiye'yi yenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kadroda Değişiklikler Var

İzlanda'nın iki oyuncusu Thordarson ve Thorsteinsson ceza nedeniyle kadrodan çıkarılacak. Bunun dışında, Hareide'nin ilk 11'de değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Hava Şartları

Hareide, hava ve zemin koşullarının takımlar için aynı şiddette zorluklar yaratacağını vurgulayarak, "İzlanda için Türkiye'de 30 derecede oynamak zor olduğu gibi, aynı şekilde Türkiye için de sıfır derecede oynamak zor olacaktır." dedi.

Gudmundsson'dan Beklentiler

İzlandalı futbolcu Johan Berg Gudmundsson, yarınki karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Kazanmayı umuyoruz. Türkiye'nin iyi oyunculardan oluşan bir takımı var, biz de maçı onlar için zorlaştırmaya çalışacağız. Deplasmanda kaybetmiştik, rövanşı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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