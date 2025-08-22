İzmir'de Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonun düzenlediği Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, İzmir Atatürk Stadyumu'nda başladı.

Şampiyonaya 40 ilden 113'ü kadın olmak üzere 360 sporcu katıldı. Organizasyon, yurtiçinden birçok atletin mücadele ettiği önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Şampiyonanın ilk gününde 100, 400, 1500 ve 3000 metre koşu, gülle atma, yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma, atlama branşlarında yarışmalar gerçekleştirildi.

Organizasyon, 24 Ağustos'ta sona erecek.

