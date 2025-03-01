Jakirovic: "Korner Dönüşünde Faul Var"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilerek sahadan mağlup ayrılan Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Hakem Kararına Saygı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, inatçı bir Beşiktaş karşısında ilk gol öncesinde faul olduğuna dair düşüncelerini paylaştı. Jakirovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca 122. kuruluş yıllarını da kutlarım. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık, çok fazla pas hatası yaptık ve doğru tercihlerde bulunamadık." dedi.

Kornerden Gelen Talihsiz Gol

İlk yarının sonlarına doğru yenilen golün korner dönüşü ile geldiğini hatırlatan Jakirovic, bu pozisyonda bir faul olduğu kanaatinde. "Televizyondan bakınca bu korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cesur Oynamak Gerek

Soyunma odasında oyuncularına daha cesur oynamaları gerektiğini vurguladığını belirten Jakirovic, "Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına almayı başardık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik ve mağlup olduk." şeklinde konuştu.

Mantalite Değişikliği

Jakirovic, Kayseri ekibinde bir mantalite değişikliği yaptıklarını da aktardı. "Bundan önce çalıştığımız kulüplerde iyi işler yaptık. Buraya geldiğimizde bir mantalite değişikliğine gittik. Oyuncularla nasıl oynamak istediğimizle ilgili toplantılar yaptık. Önceki dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle böyle bir değişiklik yapmak zorunda kaldık." dedi.

Son olarak, oyuncu grubunun değişime iyi bir şekilde karşılık verdiğini belirten Jakirovic, "5 maça bakınca bunun bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.