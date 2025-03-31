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Jakub Mensik, Miami Açık'ta Djokovic'i Yenerek Şampiyonluğa Ulaştı

19 yaşındaki Jakub Mensik, Miami Açık'ta Novak Djokovic'i 2-0 yenerek ilk Masters 1000 şampiyonluğunu elde etti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:41
Jakub Mensik, Miami Açık'ta Djokovic'i Yenerek Şampiyonluğa Ulaştı

Jakub Mensik, Miami Açık'ta Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde, Çek raket Jakub Mensik, dünya çapında tanınan Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 2-0 ile mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Mücadelede Zorlu Anlar

Final karşılaşmasında, 4 numaralı seribaşı Djokovic ile karşılaşan 19 yaşındaki Mensik, maçın her iki setini de 7-6 skorlarıyla kazandı. Maç toplamda 2 saat, 3 dakika sürdü ve Mensik, bu zaferle ilk ATP Masters 1000 şampiyonluğunu elde etti.

Djokovic'in Tarihi Başarısı

Novak Djokovic, Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselerek, turnuvadaki en yaşlı finalist unvanını kazandı. Bu durum, Djokovic'in, 37 yaş 222 günlükken bunu başarmış olan Roger Federer'in rekorunu geçmesiyle gerçekleşti.

Jakub Mensik'in bu zaferi, genç tenisçiler için olduğu kadar, tenis dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

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