Jandarma Teşkilatı 186. Yılını Binicilik Yarışları ile Kutladı

Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü

Jandarma Genel Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen Martı Tag Binicilik Kupası ile büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlik, Ankara Ahal Teke Spor Kulübü tarafından organize edildi.

Yarışmalar ve Katılımcılar

Binicilik yarışlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Atlı Birlikleri (JAKEM) ve Atlı Polis Ekipleri (APEM) binicilik takımları katıldı. İki gün süren organizasyona toplamda 110 sporcu iştirak etti.

Şahap Gürsoy'dan Açıklamalar

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Başkanı Şahap Gürsoy, Türk insanının dünyada atla anıldığını belirtti ve katılımın çok güzel olduğunu ifade etti. "Türk askerinin, jandarmanın atlı sporlarında var olması çok önemli. Ana sponsorumuza da teşekkür ediyoruz," dedi.

Martı İleri Teknoloji'nin Sponsorluk Vurgusu

Martı İleri Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem, organizasyonda yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. "Jandarma bizim için önemli bir kuruluş. Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyetini görmüş bir kurumdur. Atın sırtında yüksek bir milletiz. Jandarma ile atın birleştiği yerde sponsor olmak bizim için bir gurur," dedi.

Yarışmada Öne Çıkan İsimler

Yarışmada elde edilen başarılar dikkat çekti. İşte kazanan biniciler ve kategorileri:

Yeni Biniciler 45 santimetre: Zoe Naila Trippet

Zoe Naila Trippet PL3 Kat Biniciler 45 santimetre: Nil Ece Candemir

Nil Ece Candemir PL4 Kat Biniciler 45 santimetre: Defne Turasan

Defne Turasan PL3, PL4, PL5 Yeni Biniciler 50 santimetre: Alya Gökçe Arı

Alya Gökçe Arı PL4, PL5 Yeni Biniciler 65 santimetre: Ali Emre Sert

Ali Emre Sert PL4, PL5 Yıldız-Genç-Yetişkin 65 santimetre: Mehmet Candan

Mehmet Candan PL3 Kat Biniciler 65 santimetre: Melis Ela Candemir

Melis Ela Candemir PL4, PL5 Yeni Biniciler 70 santimetre: Aleyna Yıldırım

Aleyna Yıldırım PL4 Kat Biniciler 70 santimetre: Defne Turasan

Defne Turasan Yeni Biniciler 85 santimetre: Seda Özcan

Seda Özcan Yeni Biniciler Yıldız-Genç-Yetişkin 85 santimetre: Hasan Kızılbuğa

Hasan Kızılbuğa Yeni Biniciler 90 santimetre: Oğuzhan Aslan

Oğuzhan Aslan Tecrübeli Biniciler 90 santimetre: Eren Evrim Arslan

Eren Evrim Arslan Yeni Biniciler 100 santimetre: Elif Öztürk

Elif Öztürk Yeni Biniciler Yıldız-Genç-Yetişkin 100 santimetre: Yiğit Berat Erkut

Yiğit Berat Erkut Yeni Biniciler 105 santimetre: Enes Kakaşçı

Enes Kakaşçı Tecrübeli Biniciler 105 santimetre: Tanem Şengünler

Tanem Şengünler Genç, Yetişkin ve Profesyonel Biniciler 120 santimetre: Cankat Özdeş

Cankat Özdeş Genç, Yetişkin ve Profesyonel Biniciler 125 santimetre: Erdal Altan

Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen Martı Tag Binicilik Kupası ile kutlandı. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Başkanı Şahap Gürsoy (sağda) ve Martı İleri Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem (solda) basın mensuplarına açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen Martı Tag Binicilik Kupası ile kutlandı. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Başkanı Şahap Gürsoy (sağda) ve Martı İleri Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem (solda) basın mensuplarına açıklama yaptı.