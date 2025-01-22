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Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Son şampiyon Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finale çıkarak tenis tutkunlarını heyecanlandırdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:47
Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Avustralya Açık'ta Jannik Sinner Fırtınası

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, çeyrek finaldeki etkileyici performansıyla yarı finale adını yazdırdı.

Melbourne'de Çeyrek Final Heyecanı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında, çeyrek final maçları büyük bir ilgiyle takip edildi. Son şampiyon Jannik Sinner, 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaştı. 1 saat 48 dakika süren mücadelede Sinner, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ben Shelton da Yarı Finale Yükseldi

Diğer çeyrek final karşılaşmasında ise ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı), İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'yu (55) 3 saat 50 dakika süren zorlu bir mücadelenin ardından 6-4, 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Anticipated Semi-Final Matchup

Jannik Sinner ve Ben Shelton, yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Tek erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde ise dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev mücadele edecek.

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