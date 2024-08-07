Javon Franklin, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e Katıldı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Bir Yüzle Güçleniyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulübe katılan isim, son olarak Borac Cacak takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Javon Franklin oldu.

Transfer Detayları ve Menajer Açıklamaları

Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre, ABD'li oyuncu ile sözleşme imzalandı. Genel Menajer Evren Yenice, yeni sezon hazırlıklarının Pazartesi günü itibarıyla başladığını belirtti. Yenice, federasyonun talep ettiği sağlık kontrollerinin de başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Güzel bir şekilde sezona hazırlanıyoruz. Seyri hoş, taraftarı mutlu eden bir takım olacağız," dedi.

Geçen Sezon Performansı

Javon Franklin, geçtiğimiz sezon boyunca 10 sayı ve 6.2 ribaund ortalaması elde ederek dikkat çekici bir performans sergilemişti. Yeni takımıyla birlikte bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyor.