Jayden Oosterwolde cezalı kaldı: 4. sarı kart Başakşehir maçını kaçıracak

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mücadeleye 11'de başlayan Oosterwolde, 53. dakikada orta alanda Osimhen'e yaptığı faulün ardından hakemden sarı kart gördü. Bu kartla Hollandalı oyuncu, sezon içinde Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında aldığı sarı kartlara ek olarak 4. sarı'ya ulaşmış oldu.

Ceza ve eksiklik

Oosterwolde, bu nedenle haftaya oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sezon performansı

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev yaptı. Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Derbi karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

