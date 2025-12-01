Jayden Oosterwolde cezalı kaldı: 4. sarı kart Başakşehir maçını kaçıracak

Fenerbahçe'nin sol beki Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde aldığı sarı kartla 4. sarıya ulaştı ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:27
Jayden Oosterwolde cezalı kaldı: 4. sarı kart Başakşehir maçını kaçıracak

Jayden Oosterwolde cezalı kaldı: 4. sarı kart Başakşehir maçını kaçıracak

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mücadeleye 11'de başlayan Oosterwolde, 53. dakikada orta alanda Osimhen'e yaptığı faulün ardından hakemden sarı kart gördü. Bu kartla Hollandalı oyuncu, sezon içinde Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında aldığı sarı kartlara ek olarak 4. sarı'ya ulaşmış oldu.

Ceza ve eksiklik

Oosterwolde, bu nedenle haftaya oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sezon performansı

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev yaptı. Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Derbi karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE, DERBİDE GÖRDÜĞÜ SARI KARTLA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE, DERBİDE GÖRDÜĞÜ SARI KARTLA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökhan Alaş: "Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" – Hatayspor 3-3 Adana Demirspor
2
Guerreiro: Samsunspor Önünde 1 Puanı Hak Ettik
3
Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmiyor: Fenerbahçe Önünde 3 Galibiyet 2 Beraberlik
4
Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde
5
Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor
6
Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor
7
Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı