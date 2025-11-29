Jerome Opoku, Fenerbahçe Maçında Yok: Başakşehir'de Cezalı Defans

Jerome Opoku, Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir cephesinde defans sıkıntısı

Başakşehir'in Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Turuncu-lacivertliler müsabakayı 3-1 kazanırken, Opoku maçın 55. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Pape Gueye'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve kart cezası sınırına ulaştı.

Opoku, Süper Lig'de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sarı kart görmüştü.

Bu gelişmeyle birlikte Jerome Opoku, Başakşehir'in ligde gelecek hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

