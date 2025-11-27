Jhon Duran'a Kırmızı Kart: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Jhon Duran'a kırmızı kart: Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip, maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertlilerin tek golü Anderson Talisca'dan geldi.

Müsabakaya yedek başlayan Duran, 60. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonda, Duran'ın rakip ceza yayı önünde Raemaekers'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Ricardo De Burgos bölgeye yöneldi ve oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.

Alınan kırmızı kartın ardından Duran, cezalı duruma düştü ve Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN KOLOMBİYALI FORVETİ JHON DURAN, FERENCVAROS MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ.