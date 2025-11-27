Jhon Duran'a Kırmızı Kart: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı; maç 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:05
Jhon Duran'a Kırmızı Kart: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Jhon Duran'a kırmızı kart: Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip, maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertlilerin tek golü Anderson Talisca'dan geldi.

Müsabakaya yedek başlayan Duran, 60. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonda, Duran'ın rakip ceza yayı önünde Raemaekers'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Ricardo De Burgos bölgeye yöneldi ve oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.

Alınan kırmızı kartın ardından Duran, cezalı duruma düştü ve Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN KOLOMBİYALI FORVETİ JHON DURAN, FERENCVAROS MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ.

FENERBAHÇE’NİN KOLOMBİYALI FORVETİ JHON DURAN, FERENCVAROS MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe taraftarından Galatasaray maçını hatırlatan pankart
2
Jhon Duran'a Kırmızı Kart: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros
3
Yiğit Efe Demir Sakatlandı: Fenerbahçe - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)
4
Talisca Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a attı
5
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros — Talisca ile eşitlendi
6
Tedesco'dan Ferencvaros Maçına 3'ü Zorunlu 7 Değişiklik
7
Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?