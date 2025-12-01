Jhon Duran derbide 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, Galatasaray derbisinde 90+5'teki kafa golüyle bu sezon ligde ikinci derbi golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:38
Son saniye golüyle Fenerbahçe 1 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan Jhon Duran'ın son anda gelen golüyle 1 puanla ayrıldı.

Maçın kaderini değiştiren an 90+5. dakikada geldi: Levent Mercan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında kafayı vuran Jhon Duran topu filelere gönderdi.

21 yaşındaki Kolombiyalı forvet, karşılaşmaya yedekten başladı ve 63. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Duran, bu golle bu sezon ligdeki ikinci derbi golünü kaydetmiş oldu.

Duran sezon başında Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11'de başlamış, ardından sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmüş ve o maçta ilk gol sevincini yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta Rize karşılaşmasında da 11'de sahaya çıkan oyuncu, Galatasaray derbisinde yedekten girerek son dakikada skoru belirledi.

Bu golle Fenerbahçe maçtan bir puan elde ederken, Jhon Duran'ın bu sezonki gol istatistikleri de dikkat çekti: ligde 2, Avrupa kupalarında 1 gol.

