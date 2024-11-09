Johan Kristoffersson Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 7. Şampiyonluğunu Kazandı

Kristoffersson, İstanbul'da Zafere Ulaştı

2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenen 9. ayağındaki eleme yarışları sonucunda İsveçli pilot Johan Kristoffersson, organizasyonda 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

Eleme Yarışlarının Detayları

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen şampiyonanın 9. ayağı, İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. KMS-HORSE Powertrain takımının sürücüsü olan Johan Kristoffersson, ilk eleme yarışını ikincilikle, ikinci eleme yarışını ise birincilikle tamamladı.

Yarışlar sonucunda, klasmanda en yakın rakibi Kevin Hansen ile arasındaki farkı 52 puana çıkaran Red Bull sporcusu Kristoffersson, yarı final ve final ile yarınki son etap yarışları öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

7. Kez Şampiyon Olmanın Gururu

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu olan Johan Kristoffersson, organizasyondaki 7. şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'a gelirken pilotlar klasmanında büyük bir puan avantajı bulunan Kristoffersson, üst üste 5 kez olmak üzere toplamda 7. kez zaferini elde etti.

Kristoffersson, 11. kez düzenlenen bu organizasyonda daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.