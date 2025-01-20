John Lundstram: Trabzonspor'un Adaptasyonu İyiye Gidiyor

Adaptasyon Süreci ve Hedefler

Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Net Global Sivasspor maçının ardından, bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu John Lundstram önemli açıklamalarda bulundu. Lundstram, takımın adaptasyon süreci tamamlandıkça daha iyi performans sergilediklerini belirtti.

Mutluluk ve Kendine Güven

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, gol atmanın yanı sıra 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Lundstram, “Hafta hafta takımız daha iyiye gidiyor, daha iyi bir futbol ortaya koymaya başlıyor. Kalitemiz zaten vardı; biz bunu göstermeyi daha önce de denemiştik ama şu an özgüven kazandıkça takım kalitemizi gösteriyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Stoper Pozisyonu ve Takım Dinamikleri

Lundstram, teknik direktör Şenol Güneş’in kendisini stoper pozisyonunda tercih etmesinin kendisi için bir sorun olmadığını belirterek, “Büyük bir sorun değil benim adımda çünkü daha önce oynadığım bir pozisyon. Hocamızın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynuyorum.” dedi.

Adaptasyon Sürecinin Zorluğu

İngiliz oyuncu, Türkiye'ye adaptasyon sürecinin başlangıçta zor geçtiğini, ancak zamanla daha iyi bir performans sergilemeye başladıklarını vurguladı: “Birleşik Krallık dışına ilk kez çıktığım bir süreç yaşıyorum. Dolayısıyla birçok yeni oyuncu, yeni bir ülkedesiniz. Adapte olmak zaman alıyor.”

Defansif Oyuncuların Golle Katkısı

Defans oyuncularının son iki maçta katkıda bulunduğunu hatırlatan Lundstram, “Daha fazla gol atmak isteriz, her maçta gole katkıda bulunmak isteriz ama savunma oyuncularının gol katkısı sık görülen bir durum değil. Önemli olan takım kazanırken herkesin katkıda bulunmasıdır.” ifadelerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, Papara Park’ta karşılaştı. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Lundstram (solda), maçın ardından açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, Papara Park’ta karşılaştı. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Lundstram (solda), maçın ardından açıklamada bulundu.