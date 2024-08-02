Joshua Cheptegei, Paris 2024'te Olimpiyat Rekoru Kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın büyüleyici başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları ile spor dünyasına ev sahipliği yapıyor.

Joshua Cheptegei'nin Başı Çektiği Yarış

Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metre finalinde sergilediği performansla adını tarih sayfalarına yazdırdı.

Olimpiyat Rekoru ve Madalya Kazanımı

Stade de France'ta gerçekleştirilen yarışta, Cheptegei, 26.43.14Olimpiyat rekorunu eline geçirerek altın madalyayı kazandı. Bu derecesi, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye ait olan 27.01.17'lik rekoru geride bıraktı.

Diğer Kazananlar

Osame disiplininde, Etiyopyalı Berihu Aregawi 26.43.44 ile gümüş madalya, Amerikalı Grant Fisher ise 26.43.46'lık derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Bu tarihi yarış, hem Cheptegei'nin hem de diğer atletlerin olağanüstü yeteneklerini göstermesi açısından unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.