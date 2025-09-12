Jota Silva İstanbul'a Geldi: Beşiktaş Transferi Son Aşamada

Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva özel uçakla İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Karşılama ve geliş

Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar futbolcuyu terminalde karşıladı.

Oyuncunun açıklamaları

Havalimanı çıkışında konuşan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." dedi.

Takıma ve taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son aşama

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

