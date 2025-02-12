Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için 10 Sporcu Hedefliyor

Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Hedeflerini Belirledi

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmak için hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde gerçekleştirilen kampta 44 sporcu yer alıyor.

Teknik Direktörden Açıklamalar

Mesut Kapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2028 Olimpiyatları'na kadar takımın teknik direktörlük görevinde kalacağını belirtti. Kastamonu'da 22 kadın ve 22 erkek sporcudan oluşan kadroları ile kampa başladıklarını ifade eden Kapan, "Mart ayının 15'ine kadar dört turnuvaya katılacağız. Bu turnuvalar bitene kadar burada kampta olacağız. Bu turnuvalarda sporcularımızı takip edip, 2028 Olimpiyatları'na götürülecek potansiyel sporcuları belirleyeceğiz." dedi.

Turnuvaların Önemi

Kapan, sporcuların katılacağı ilk turnuvanın 15 Şubat’da Azerbaycan’da yapılacak Grand Slam Turnuvası olacağını bildirdi. Daha sonra ise 20-22 Şubat’ta Polonya’da düzenlenecek Avrupa Kupası, devamında Avusturya’da Grand Prix ve Karadağ’daki Avrupa Kupası’na katılacaklarını belirtti.

Başarılı Sporcularla İleriye Dönük Planlar

Güçlü ve deneyimli bir kadroyla yarıştıklarını vurgulayan Kapan, “Paris Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katıldık. Bunların 6'sı hala devam etmekte. 2020 Tokyo Oyunları'na katılanlar ve alttan gelen yeni sporcularla birlikte 20-22 kişilik bir kadro oluşturmuş durumdayız. Bu süreçte başarılı olanlarla yollarımıza devam edeceğiz. Amacımız, 10 sporcu ile Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak.” şeklinde konuştu.

Kapan, katılacakları turnuvaların sıralama açısından önemine de değinerek, “Bu turnuvalar sonucunda başarılı olan sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz. Üst sıralarda yer alırsak, sonraki turnuvalarda daha alt sıralardaki sporcularla mücadele şansımız olacak; bu durum bize avantaj sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım kampında 44 sporcu yer alıyor.

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım kampında 44 sporcu yer alıyor.