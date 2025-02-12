DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için 10 Sporcu Hedefliyor

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı 10 sporcu ile hedefliyor. Kamp Kastamonu'da sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:29
Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için 10 Sporcu Hedefliyor

Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Hedeflerini Belirledi

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na katılmak için hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde gerçekleştirilen kampta 44 sporcu yer alıyor.

Teknik Direktörden Açıklamalar

Mesut Kapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2028 Olimpiyatları'na kadar takımın teknik direktörlük görevinde kalacağını belirtti. Kastamonu'da 22 kadın ve 22 erkek sporcudan oluşan kadroları ile kampa başladıklarını ifade eden Kapan, "Mart ayının 15'ine kadar dört turnuvaya katılacağız. Bu turnuvalar bitene kadar burada kampta olacağız. Bu turnuvalarda sporcularımızı takip edip, 2028 Olimpiyatları'na götürülecek potansiyel sporcuları belirleyeceğiz." dedi.

Turnuvaların Önemi

Kapan, sporcuların katılacağı ilk turnuvanın 15 Şubat’da Azerbaycan’da yapılacak Grand Slam Turnuvası olacağını bildirdi. Daha sonra ise 20-22 Şubat’ta Polonya’da düzenlenecek Avrupa Kupası, devamında Avusturya’da Grand Prix ve Karadağ’daki Avrupa Kupası’na katılacaklarını belirtti.

Başarılı Sporcularla İleriye Dönük Planlar

Güçlü ve deneyimli bir kadroyla yarıştıklarını vurgulayan Kapan, “Paris Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katıldık. Bunların 6'sı hala devam etmekte. 2020 Tokyo Oyunları'na katılanlar ve alttan gelen yeni sporcularla birlikte 20-22 kişilik bir kadro oluşturmuş durumdayız. Bu süreçte başarılı olanlarla yollarımıza devam edeceğiz. Amacımız, 10 sporcu ile Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak.” şeklinde konuştu.

Kapan, katılacakları turnuvaların sıralama açısından önemine de değinerek, “Bu turnuvalar sonucunda başarılı olan sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz. Üst sıralarda yer alırsak, sonraki turnuvalarda daha alt sıralardaki sporcularla mücadele şansımız olacak; bu durum bize avantaj sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik...

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım kampında 44 sporcu yer alıyor.

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik...

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor. Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım kampında 44 sporcu yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2
Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı
3
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı
4
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi
5
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor
6
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk
7
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL