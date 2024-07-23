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Judo Milli Takımı Olimpiyat Yolunda Sağlık ve Başarı İçin Çalışıyor

Olimpik Judo Milli Takımı, Kastamonu'daki kamp merkezinde sağlık ekipleri ile olimpiyatlara hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:43
Judo Milli Takımı Olimpiyat Yolunda Sağlık ve Başarı İçin Çalışıyor

Kastamonu'da Olimpiyat Hazırlığı

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, olimpiyatlara hazırlanan Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, uzman ekibe emanet. Psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, fizyoterapist Sercan Yıllı ve masör Mustafa Ayar, sporcuların yanında yer alarak, sağlık ve performanslarını artırmaya odaklanıyor.

Uzman Ekip ile En İyi Performans

Takım, başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde, 8 sıklette mücadele etmek üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, "Hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz" diyerek takım ruhunu kuvvetlendiriyor.

Sakatlık ve Zihinsel Dayanıklılık

Bayraktaroğlu, "Spor psikolojisi ülkemizde henüz yeni bir alan, ama çok önemli. Yüksek yaralanma riski ve kritik anlarında hızlı karar vermek zorunda kalan sporcular için zihinsel dayanıklılık hayati" ifadelerini kullandı.

Fizyoterapistin Rolü

Uzman fizyoterapist Sercan Yıllı, "Judoda yaralanmalar sık görülüyor. Spor fizyoterapistinin rolü, yaralanmaları önlemek ve tedavi süreçlerini organize etmek" diye belirtti. Paris 2024 Olimpiyatları hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını sürdüren ekip, bunun yanı sıra geçmişteki kayıpları telafi etmeyi de amaçlıyor.

Başarı ve Gurur

Yıllı, sporcular madalya kazandığında duyduğu mutluluğu, "Ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak tarif edilemez bir duygu. Sporcularımız başarı elde ettiğinde biz de gururlanıyoruz" şeklinde paylaştı.

Masör Mustafa Ayar ise, milli takımın başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmakta kararlı olduklarını belirtti.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo...

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, Paris'te 8 sıklette mücadele edecek. Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, masör Mustafa Ayar'a emanet.

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