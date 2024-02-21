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Jürgen Klopp'un menajeri hakkındaki iddialara yanıt verdi

Jürgen Klopp'un menajeri sonunda açıkladı! İşte merak edilenlerin cevabı...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:01
Jürgen Klopp'un menajeri hakkındaki iddialara yanıt verdi

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool'un başarılı menajeri Jürgen Klopp'un geleceği hakkındaki belirsizlik sona erdi. Klopp, birkaç hafta önce sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuş ve adı Bayern Münih, Barcelona ve Almanya Milli Takımı ile anılmıştı. Ancak Alman teknik adamın menajeri Marc Kosicke, durumu net bir şekilde açıkladı.

Kosicke, Sky Sports Almanya'ya yaptığı açıklamada, "Jürgen Klopp bu sezondan sonra bir yıl boyunca herhangi bir kulüp ya da milli takım çalıştırmayacak. Bu durum ilerleyen günlerde değişmeyecek." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Klopp'un adının dolaştığı potansiyel hedefler arasında yer alan Bayern Münih, Barcelona ve Almanya Milli Takımı için bir yıl boyunca görev almayacağını doğruladı.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, Haziran 2015'te Borussia Dortmund'dan ayrılarak Ekim 2015'te Liverpool'un başına geçmişti. Liverpool'u 2019/2020 sezonunda şampiyon yaparak 30 yıllık bir hasreti sonlandıran Klopp, aynı zamanda FA Cup ve iki kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşattı. Ancak, başarılı kariyerine bir ara verme kararı alarak, önümüzdeki sezon boyunca herhangi bir takımın başında olmayacak. Klopp'un bu kararı, futbol dünyasında büyük bir merakla beklenirken, hayranları ve takipçileri, Alman teknik adamın bir sonraki adımını merakla beklemeye devam edecek.

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