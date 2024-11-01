Juventus 127. Yıldönümünde Güçlü Bir Dönüş Yapıyor

Juventus'un 127. Yıl Kutlaması

1897 yılında Torino'da kurulan Juventus, İtalya'nın futbol tarihinin en köklü ve değerli kulüplerinden biri olarak 127. yıl dönümünü kutluyor.

Geçmişteki Başarılar ve Güncel Durum

İtalya'nın siyah-beyazlı temsilcisi, Serie A’da 2011-2012 sezonundan 2020 yılına kadar üst üste 9 lig şampiyonluğu kazanarak büyük bir rekora imza attı. Ancak, kadro eksiklikleri nedeniyle son dönemlerde zirve mücadelesinde zorlandı. Bu sezon, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın etkili oyunuyla dikkat çeken Juventus, teknik direktör Thiago Motta yönetiminde daha istikrarlı sonuçlar alıyor.

Eski Günlere Dönme Hedefi

Lig'de geride kalan 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Juventus, 4 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederek 18 puanla 6. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile mücadele ediyor. Takım, Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi önemli oyuncuları barındırıyor.

Kulüp Tarihi ve Önemli İsimler

Kuruluşu 1 Kasım 1897 olan Juventus, Massimo d'Azeglio Lisesi’nin öğrencileri tarafından spor faaliyetleri için kurulsada, yalnızca iki yıl sonra futbol kulübüne dönüştü. Juventus, 127 yıllık tarihinde birçok ünlü oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı. Alessandro Del Piero, 705 karşılaşmayla kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olurken, Gianluigi Buffon da 685 maça çıkarak kalede Juventus'un simgesi haline geldi.

Kupa Başarıları

Juventus, Serie A'da 36, İtalya Kupası'nda 15 ve İtalya Süper Kupa'da 9 zaferle, ulusal düzeydeki turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundadır. Uluslararası arenada ise UEFA Şampiyonlar Ligini 2 kez, UEFA Kupası’nı ise 3 kez kazanmıştır.

Altyapı ve Önemli Oyuncular

Juventus, altyapısına büyük önem veren kulüplerden biri olarak, Gianpiero Combi, Paolo Rossi ve Roberto Bettega gibi birçok önemli oyuncunun yetişmesine katkı sağlamıştır.

Calciopoli Skandalı Sonrası Yeniden Doğuş

2006 yılında yaşanan Calciopoli skandalı sonrası zor günler geçiren Juventus, o dönemde Serie B'ye düşürülmüş ve şampiyonlukları geri alınmıştı. Ancak, siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda Serie A'ya geri dönerek, 2011’den 2020’ye kadar olan dönem içinde üst üste 9 kez şampiyonluk yaşamıştır.