Juventus'dan Kenan Yıldız hamlesi

Sezonun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten ayrılan Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus ile bir sözleşme imzalayarak kısa sürede yeteneğini gösterdi. Genç oyuncunun gösterdiği performans kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Liverpool onunla sözleşme imzalamak istiyor"

İngiliz devlerinden Liverpool'un yeni sportif direktörü olan Jorg Schmadtke'nin, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih altyapısından itibaren takibe aldığı Kenan Yıldız'ı takımın teknik hocası Jürgen Klopp'a önerdiği ortaya çıktı. İtalyan medyasındaki haberlere göre, Alman teknik direktörün de oyuncunun başarılı transferini kabul ettiği kaydedildi. Bu arada haberlerde, milli oyuncununm her role uyum gösterdiği patlayıcı güce, fiziğe ve iyi tekniğe sahip olduğu belirtildi.

A Milli Takım'a çok iyi başladı!





Bu sezonda Juventus formasıyla 28 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan 18 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım macerasına iyi başladığı ve dünya futboluna damga vuracak olan bir yıldız olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Altyaş kategorilerinden beri milli takımda forma giyen Kenan, Almanya'da doğmuş olmasına rağmen ilk takımı olarak Türkiye'yi seçti. A Milli Futbol Takımı'nda 3 kez forma giyen ve Almanya hazırlık maçında harika bir gol kaydeden Kenan Yıldız, Galler maçını asistle tamamlayarak uluslararası düzeyde şov başlattı.

Almanya'da düzenlenmesi planlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıkları başlarken milli takım, devre arasında Macaristan ve Avusturya arasında oynanacak olan hazırlık maçına hazırlanıyor. Kenan Yıldız ise, teknik hoca Vincenzo Montella tarafından bu maçlar için takımın kadrosuna çağrıldı.

Alman istatistik sitesi Transfermark'a göre genç futbolcunun piyasa değeri son dönemde 10 milyon eurodan 30 milyon euroya çıktı. Bir diğer çığır açan iddia ise Boot Press'ten geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberinde Siyah-Beyazlılar, 2027 yılında sözleşmesi bitecek olan genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Bu sözleşme uluslararası oyuncuların maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Juventus'un Kenan'ı takımda tutmak istediği ve ileride 10 numara formayı Kenan Yıldız'a devretmeye hazırlandığı kaydedildi. Paul Pogba şu anda 10 numaralı formayı giyiyor ancak Fransız futbolcu doping yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı ve dört yıl futbol oynamaktan men edildi.