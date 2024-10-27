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Juventus ve Inter 4-4 Beraberlik

Kenan Yıldız, Juventus'un Inter ile oynadığı maçta 2 gol attı ve takımı 1 puana taşıdı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:42
Juventus ve Inter 4-4 Beraberlik

Juventus ve Inter Beraberlik Yaşadı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)'nde Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 2 gol attığı heyecan dolu maçta Inter ile 4-4 berabere kaldı.

İki Takımın Mücadelesi

Serie A'nın 9. haftasında Inter, kendi sahasında Juventus'u ağırladı. İlk yarıyı Piotr Zielinski ve Henrikh Mkhitaryan’ın golleriyle 3-2 önde tamamlayan Inter, 53. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle farkı 4-2’ye çıkardı.

Kenan Yıldız'ın Etkisi

Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, maçta büyük bir etki yarattı. 71. dakikada attığı golle farkı 1’e indiren Yıldız, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı kazandıran golü kaydetti.

Puan Durumu

Inter, bu beraberlikle puanını 18'e çıkararak haftayı 2. sırada bitirirken, Juventus 17 puanla 3. sırada kaldı. Bu sezon Serie A'da ilk gollerini atan Kenan, takımı için önemli bir katkı sağladı.

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