Kaan Şakul, Beşiktaş Yönetim Kurulundan İstifa Etti

Kaan Şakul'un Beşiktaş'taki İstifası

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'de önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaan Şakul, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Duyuruldu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün Borsa İstanbul'a bir duyuru göndererek, Kaan Şakul'un yönetim kurulu üyeliğinden çekildiğini resmi olarak açıkladı. Açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Muharrem Kaan Şakul, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gelişmelerin ışığında spor camiasında merakla beklenen yeni yönetim yapısı ve olası değişiklikler hakkında konuşmalar devam ediyor.