DOLAR
35,36 -0,12%
EURO
36,62 0,39%
ALTIN
2.982,8 -0,69%
BITCOIN
3.353.839,54 -0,28%

Kaan Şakul, Beşiktaş Yönetim Kurulundan İstifa Etti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, görevinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:19
Kaan Şakul, Beşiktaş Yönetim Kurulundan İstifa Etti

Kaan Şakul'un Beşiktaş'taki İstifası

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'de önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaan Şakul, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Duyuruldu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün Borsa İstanbul'a bir duyuru göndererek, Kaan Şakul'un yönetim kurulu üyeliğinden çekildiğini resmi olarak açıkladı. Açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Muharrem Kaan Şakul, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gelişmelerin ışığında spor camiasında merakla beklenen yeni yönetim yapısı ve olası değişiklikler hakkında konuşmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaan Şakul, Beşiktaş Yönetim Kurulundan İstifa Etti
2
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Başantrenörü: Alberto Bigarelli
3
Beşiktaşlı Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu
4
Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı
5
Trabzonspor'un Sezon Başındaki Hayal Kırıklığı: 22 Maçta Sadece 6 Galibiyet
6
Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftanın Kapanışı: Haremspor Galibiyetle Ayrıldı
7
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçti! - Trendyol Süper Lig 17. Hafta

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler