Kadın Basketbolunda 45. Sezon Heyecanı Başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yeni Sezon

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 45. sezonuyla yarın başlayarak basketbol severleri heyecanlandırıyor. Son 6 sezonda fırtınalar estiren Fenerbahçe, toplamda 18 kez şampiyonluk elde ederek bu alanda zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlukları

Sarı-lacivertlilerin, tarihlerine bakıldığında 1998-1999 sezonunda başlayan şampiyonluk zaferleri dikkat çekiyor. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da büyük bir başarı elde eden Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında kazandığı zaferle toplamda 12. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Galatasaray ve Diğer Rakipler

Fenerbahçe'nin ardından gelen en yakın rakibi Galatasaray, tarihi boyunca 13 kez mutlu sona ulaşmış, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez şampiyon olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Pandemi Dönemindeki Zorluklar

2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamamış; Türkiye Basketbol Federasyonu, sezonu şampiyon ilan etmeden sonlandırma kararı almıştı.

Diğer Şampiyon Takımlar

Tarih boyunca Beşiktaş ve ODTÜ 3'er kez, MTA ve BOTAŞ ise ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer kez şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Arenasında Türkiye'yi Temsil Edecek Takımlar

Bu sezon Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yer alarak son 2 yılın şampiyonu unvanını sürdürmeye çalışacak. Ayrıca ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Beşiktaş FIBA Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Galatasaray Çağdaş Faktoring ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol da bu kupada mücadele verecek.